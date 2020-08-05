نجوم لبنان يصبون جام غضبهم على مسؤولي البلاد.. مطالبات بالإعدام! (فيديو)

2020/08/05 | 12:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لا زالت تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت مستمرة مع المزيد من الجرحى والضحايا مع عدم الإعلان عن السبب المباشر الذي أدى إلى انفجار في مواد كيمياوية.تنشر “يس عراق” مقطع فيديو مدمج من ثلاثة مقاطع قريبة من موقع الانفجار، وتوضح سرعة الانفجار.أدى الانفجار الهائل إلى حزن وغضب عارم […]

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