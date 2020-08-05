2020/08/05 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البخاتي : تشكيل لجان لمتابعة المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 12:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البخاتي : تشكيل لجان لمتابعة المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البخاتي : تشكيل لجان لمتابعة المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).