قبائل الموصل تصل مرقد الامام الحسين (ع) والكربلائي يوعز بانشاء مركزين للشفاء بالمدينة

2020/08/05 | 12:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شهد مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) وصول وفد يمثل المجلس الوطني لقبائل وعشائر نينوى، وكان في استقبالهم ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي.وقال رئيس المجلس الوطني لقبائل وعشائر نينوى الشيخ صلاح سليم الخالدي (رئيس الوفد)، بحسب بيان للعتبة الحسينية وتلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “كان لنا […]

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