بعد ارتفاع الإصابات بالوباء.. مدير صحة دهوك: نحتاج لمشفى كبير

2020/08/05 | 12:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن مدير صحة محافظة دهوك، نزار عصمت، الأربعاء، أن المحافظة بحاجة لمشفى كبير بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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