2020/08/05 | 12:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يزور الداخلية ويوجه بمحاسبة المقصرين وعدم التعدي على اي مواطن وكالة تقدم الاخبارية.

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