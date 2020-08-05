2020/08/05 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- غرقت الباخرة السياحية “أورينت كوين” بالكامل في مرفأ بيروت، إثر الانفجار الذي وقع أمس، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.وقال رجل الأعمال مرعي أبو مرعي مالك شركة “أبو مرعي لاينز” التي تملك الباخرة في بيان: “للأسف فإن الباخرة “أورينت كوين” التي كانت ترسو في مرفأ بيروت أصابها الانفجار بأضرار جسيمة، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرق باخرة “أورينت كوين” السياحية ومقتل اثنين من طاقمها المركز الخبري الوطني.

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