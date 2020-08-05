2020/08/05 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إيضاح موقفها تجاه قيام وزير التعليم العالي بالطعن في مقرراتها بشكل متعمد من خلال إصراره على إحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد قسراً ومن بينهم رئيس جامعة بابل .وقال في بيان اليوم :” مرة ثانية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يدعو امانة مجلس الوزراء إلى إيضاح موقفها تجاه طعن وزير التعليم بمقرراتها المركز الخبري الوطني.

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