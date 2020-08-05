2020/08/05 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف محافظ بيروت مروان عبود، اليوم الأربعاء، عن التقديرات الأولية لحجم الأضرار جراء انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف قتلى وآلاف الجرحى.وقال محافظ بيروت، إن حجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر، وفقا لما نقلته المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال “LBCI”.وأضاف المحافظ، أنه تمت خسارة 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بيروت يكشف عن التقديرات الأولية لحجم اضرار انفجار المرفأ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بيروت يكشف عن التقديرات الأولية لحجم اضرار انفجار المرفأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).