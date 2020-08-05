2020/08/05 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- شهد مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) وصول وفد يمثل المجلس الوطني لقبائل وعشائر نينوى، وكان في استقبالهم ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي.واستعرض الوفد الوضع الذي تعيشه محافظة الموصل مثمنين دور المرجعية الدينية العليا تجاه اهالي الموصل، كما استعرض الوفد الوضع الذي تعيشه المحافظة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبائل الموصل تصل الى مرقد الامام الحسين (ع)..والشيخ الكربلائي يلبي جميع مطالبها ويوعز بإنشاء مركزين للشفاء في الجانب الايمن والايسر المركز الخبري الوطني.

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