مستثمرون يدقون ناقوس الخطر إزاء حقوق العمالة الوافدة بالخليج

2020/08/05 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تدق مجموعة من المستثمرين ناقوس الخطر إزاء معاملة العمال الوافدين في الخليج، محذرة من أن هناك ممارسات قد تؤدي لانتهاكات أشبه بالعبودية الحديثة.وتقول المجموعة، التي تقودها سي.سي.إل.إيه لإدارة الصناديق، إنها تمثل 38 مستثمرا يديرون أصولا تربو على ثلاثة تريليونات دولار وتريد من الشركات الكشف عن كيفية حمايتها للعمالة الوافدة.ويشكل هؤلاء العمال، وكثير […]

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