نائب يطالب الكاظمي بسحب يد وزير النقل: مارس أسوأ أنواع الفساد

2020/08/05 | 13:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير طالبت النائب عالية نصيف، رئيس الوزراء بسحب يد وزير النقل إلى حين انتهاء تحقيقات لجنة النزاهة النيابية في المخالفات والخروق المنسوبة إليه.

قالت نصيف في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الإجراءات الإدارية التي اتخذها رئيس الوزراء بشأن مخالفات وخروق وزير النقل وبعض المقربين منه تجعلنا نتفاءل ونتأمل خيرًا بأن تتم محاسبة ومساءلة الوزراء الذين تؤشر عليهم مخالفات إدارية أو مالية".

أضافت أن "تأخير إقلاع الطائرة من أجل أحد أقارب الوزير هو أسوأ أنواع الفساد الإداري، ويعد إساءة واستهانة بالمواطن العراقي، وتضاف إلى قضية الطائرة مخالفة الوزير لتوجيهات رئيس الوزراء بعدم إجراء أي تغيير في المناصب العليا، حيث قام بتكليف شخص بمهام مدير شركة الخطوط الجوية العراقية".

وختمت بالقول إنه "في الوقت الذي نثني فيه على إجراءات رئيس الوزراء بهذا الخصوص، نؤكد على أهمية سحب يد وزير النقل إلى حين استكمال التحقيقات في هيئة النزاهة النيابية وإعلان النتائج".

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