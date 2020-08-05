بيان من الإعلام الأمني حول صاروخ كاتيوشا سقط في المنطقة الخضراء

2020/08/05 | 13:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُمعت أصوات صافرات الإنذار في مناطق متفرقة من بغداد (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن سقوط صاروخ كاتوشيا قرب النجدة النهرية ضمن محيط المنطقة الخضراء.

قالت الخلية في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم الأربعاء 5 آب/أغسطس سقوط صاروخ كاتوشيا قرب النجدة النهرية ضمن محيط المنطقة الخضراء بدون أضرار أو خسائر، وكان الانطلاق من منطقة الدورة".

ودوّت صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، وسُمعت أصواتها في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، بعد أنباء عن قصف صاروخي جديد.

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