2020/08/05 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني – اعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الاربعاء، أن اكثر من 35 الف طن من الذهب حيازة العالم لها، مبيناً أن العراق يحتل المرتبة 38 عالمياً بأكبر احتياطي للذهب.وقال المجلس في اخر تقرير له خلال شهر اب الحالي، إن “حيازة العالم من الذهب كاحتياطيات لهذه الدول بلغت 35 الف و17 طناً”، مشيراً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يحتل المرتبة 38 بأكبر احتياطي للذهب في العالم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحتل المرتبة 38 بأكبر احتياطي للذهب في العالم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحتل المرتبة 38 بأكبر احتياطي للذهب في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).