العوملة الرأسمالية والدولة الوطنية الديمقراطية - فاخر جاسم

2020/08/05 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاخر_جاسم العولمة الرأسمالية والدولة الوطنية الديمقراطية تثير موضوعة السلبيات الاقتصادية والسياسية للعولمة بصيغتها الرأسمالية على الدولة الوطنية في البلدان النامية، كثيراً من الاهتمام من الباحثين والمفكرين نظرا لتأثيراتها المباشرة على تخريب كثرة من الدول الوطنية ومنها عدة دول عربية، كما يحدث في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان.



ويستغل لهذا الغرض تعطش المواطن إلى الديمقرطية الحقيقة والتخلص من الاست ......





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