العدالة الاجتماعية.. عنوان التغيير وهدف الانتخابات - علي عرمش شوكت

2020/08/05 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت تكرس الجدل السياسي مؤخراً حول اجراء " الانتخابات المبكرة ".



في العراق.



وذلك ما سلط الاضواء على مواقف الاحزاب والقوى السياسية، كما اسفر بجلاء عن رؤى هذه الاوساط بمختلف هوياتها حيال العملية الانتخابية، و مستقبل البلد.



وفي خضم احتدام التجاذبات لاحت ملامح التوجهات لكل جهة من الاطراف السياسية وبخاصة المتنفذة منها.



و كان اول غيثها مطر الاعتراضات على " الموعد " الذي حدده السيد رئيس الوزراء بغية اجراء ال ......





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