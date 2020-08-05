حكايات - 1 خَسِرَتْ دِرْهَمًا.. فَرَبِحَتْ دينارًا!! - سليمان جبران

2020/08/05 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران سليمان جبران: حكايات - 1 خَسِرَتْ دِرْهَمًا..



فَرَبِحَتْ دينارًا!!هِنْدُ بِنْتُ الْمُهَلَّبِ، كانتْ أَجْمَلَ فَتاةٍ في الْبَصْرةِ، جَنوبَ الْعِراقِ.



لَمْ يَعْرِفْ أَهْلُ الْبَصْرَةِ فتاةً في جَمالِها وَرَجاحَةِ عَقْلِها: طَويلَةُ الْقامَةِ، بَيْضاءُ الْبَشَرَةِ، يَزيدُها لِباسُها الأَسْوَدُ حَتّى قَدَمَيْها سِحْرًا وَجَمالًا! ذاعَ صيتُها في الْبَصْرَةِ كُلِّها.



غَدا اسْمُها عَلى ......





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