لماذا الانتهاكات تصدر من قوات حفظ القانون

2020/08/05 | 13:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رياض هاني بهار اتسعت دائرة السخط الشعبي ضد (قوات حفظ القانون) لانتهاكها الاخلاقيات الإنسانية والوظيفية والمهنية بالتعامل مع هذا الصبي محمد ، وحوادث القتل للمتضاهرين بالاسبوع الماضي ، لماذا هذا...أكمل القراءة ←

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