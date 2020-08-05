إصابات كورونا عالميا تتخطى 19 مليون حالة

2020/08/05 | 13:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء في كافة بلدان العالم الى 18,722,090 شخص فيما ارتفع عدد الوفيات الى 704,674 فيما بلغ عدد المتشافين 11,936,764متشافٍ.وتستمر الولايات المتحدة الامريكية بتسجيل اعلى معدل الإصابات اذ وصل فيها عدد المصاب ين4,918,770 مصاب فيما بلغ عدد حالات الوفاة 160,318اما عدد المتشافين فقد بلغ 2,482,899.وبالمرتبة الثانية جاءت البرازيل […]

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