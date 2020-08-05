2020/08/05 | 13:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة الهجرة توجّه بتعويض النازحين المتضررين من حريق مخيم كبرتو٢ في دهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 13:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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