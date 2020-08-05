المالية النيابية توجه سؤالاً للحكومة بشأن أموال الانتخابات المبكرة: كيف ستوفرونها؟

2020/08/05 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه مقرر المالية البرلمانية، أحمد الصفار، الأربعاء (05 آب 2020)، سؤالاً إلى الحكومة بشأن كيفية تأمين إجراء الانتخابات المبكرة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية في مجلس النواب لا تعلم كيف ستعمل حكومة مصطفى الكاظمي على تأمين الاموال اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة".

وأضاف، أن "الناطق باسم رئيس الوزراء خرج قبل أيام وتحدث عن قدرة الحكومة على تأمين الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة"، لافتاً إلى أنه "لا يعلم من اين سيجري تأمينها في ظل الازمة الراهنة والتي دفعت البرلمان الى إقرار قانون الاقتراض من أجل تأمين رواتب الموظفين والبطاقة التموينية حصراً".

وأوضح الصفار، أن لجنته "بانتظار الورقة الاصلاحية للحكومة والتي من المؤمل ان تصل بعد مضي 60 يوماً على اقرار قانون الاقتراض كونها ملزمة للحكومة من اجل بيان قدرتها في تعظيم الموارد المالية وترشيد النفقات".

وكان رئيس الوزراء أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهداً بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.

فيما أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، أنه ليست هناك مشكلة لتوفير الأموال الخاصة لإجراء الانتخابات المبكرة، وهناك إرادة شعبية تريد بيئة ومناخاً آمناً لإجراء انتخابات مبكرة، مشدداً أنه على مجلس النواب اكمال قانون الانتخابات.

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