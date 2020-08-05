إيران تسجل نحو 2700 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 185 حالة وفاة

2020/08/05 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، سيما سادات لاري، الأربعاء، تسجيل 2697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و185 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال سادات لاري في مؤتمر صحفي، إن "2697 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 317483 إصابة".وأضافت، أن "الصحة الإيرانية سجلت اليوم 185 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 17 ألف و800 حالة وفاة".





وأشارت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية، إلى أن "عدد المتعافين الكلي من الفيروس التاجي بلغ 274932 شخصاً في عموم البلاد الإيرانية".

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، الأربعاء، بتسجيل ارتفاع في معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد على حالات الإصابات، بواقع 83 حالة شفاء.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ديالى سجلت 54 إصابة&nbs

بغداد اليوم- خاص

حذرت صحة محافظة أربيل، الأربعاء (05 آب 2020)، من خطورة الوضع الصحي في المدينة، بسبب الارتفاع المستمر في أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن كورونا.

وقال مدير الصحة، دلوفان جلال، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاختلاط الكبير

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء (05 آب 2020)، تسجيل 5204 إصابات جديدة و139 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، فإن "حصيلة الإصابات الإجمالية الم

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