اصابة شخص بنزاع عشائري شمال الناصرية

2020/08/05 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الاربعاء (05 آب 2020)، باصابة شخص بنزاع عشائري في قضاء الغراف شمالي الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصا اُصيب باطلاق ناري اثر نزاع عشائري اندلع في قرية المشاخيل بقضاء الغراف شمال الناصرية".

واضاف أن "الشخص المصاب نقل الى المستشفى لتلقي العلاج، بينما وصلت القوات الأمنية الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً فيه".

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بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر أمني من محافظة النجف، الأربعاء (05 آب 2020)، باندلاع حريق داخل مخازن الغذائية والكهربائية في مخازن القدس بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقاً اندلع داخل مخازن المواد الغذائية والكهربائية ف

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الاربعاء (05 آب 2020)، بأن قوة أمنية داهمت منزل المنسق العام لتجمع القوى المدنية في المحافظة واعتقلت احد ابنائه.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية داهمت فجر اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء (05 آب 2020)، بسقوط صاروخ "كاتيوشا" قرب مقر النجدة النهرية ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم سقط

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