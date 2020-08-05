وزيرة الهجرة توعز بتعويض النازحين المتضررين من حريق مخيم كبرتو٢

2020/08/05 | 13:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوعزت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الأربعاء، بتعويض الاسر المتضررة جراء الحريق الذي اندلع في عدد من الخيم بمخيم كبرتو٢ بمحافظة دهوك .وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “حريقا اندلع صباح اليوم في مخيم كبرتو٢ بمحافظة دهوك اسفر عن احتراق خمس خيم […]

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