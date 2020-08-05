2020/08/05 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، حقيقية ترشيح وزير الشباب والرياضة الاسبق، عبدالحسين عبطان لأمانة العاصمة بغداد، فيما اشار إلى وجود “مزاد” للحصول على المنصب.وقال القيادي في التحالف، النائب رياض المسعودي، في تصريح صحفي،إنه “ينبغي ان يكون امين العاصمة بغداد أميناً”، مشدداً أن “هذه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن سائرون يكشف عن “مزادٍ” لتعيين أمين العاصمة بغداد المركز الخبري الوطني.

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