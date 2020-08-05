قدسية شيطان

2020/08/05 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صادق فياض الركابي يجب ان يرسخ في اذهان الجميع ما يأتي : ليس هناك شيء اسمه النجف الاشرف او كربلاء المقدسة فجميع المحافظات تخضع لقانون الانفتاح.كل رجال الدين سراق ودجلة...أكمل القراءة ←

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