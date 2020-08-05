المحكمه الدستوريه بالعراق..ليست دستوريه..؟

2020/08/05 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جلال الزبيدي مقدمه قانونيه : المحكمه الدستوريه التي يرأسها القاضي مدحت المحمود سقطت دستوريآ بسقوط قانون ادارة الدوله المؤسس لها وفق الماده62 من قانون اداره الدوله نفسه والماده 143من الدستور...أكمل القراءة ←

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