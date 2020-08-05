الكشف عن توجه نيابي لعقد جلسة طارئة لمناقشة موعد الانتخابات المبكرة

2020/08/05 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، الاربعاء، عن عزم البرلمان تمرير تعديل الفقرة الثالثة من المحكمة الاتحادية خلال الجلسة المقبلة، مبينا ان الحديث عن الانتخابات المبكرة غير مجدي دون اعادة تنشيط المحكمة.وقال كنا ي تصريح لـ/المعلومة/ ان “اكثر من 100 نائب جمعوا تواقيع من اجل عقد جلسة استثنائية قبل تحديد الحكومة موعدا […]

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