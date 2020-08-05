 محافظ بيروت : 300 ألف لبناني باتوا مشرّدين بلا مساكن  بعد انفجار المرفأ

2020/08/05 | 13:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – أعلن محافظ بيروت مروان عبود الأربعاء أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية، التي طال الدمار الناتج عن انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء نحو نصف مساحتها، متسبباً بأضرار تتخطى كلفتها ثلاثة مليارات دولار.وقال عبود لوكالة فرانس برس “أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا […]

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