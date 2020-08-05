تغيب القطاع الخاص

2020/08/05 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسين نادر*

القطاع الخاص جزء مهم في الاقتصاد العراقي ولكن للأسف الشديد ان هذا القطاع مهمل منذو عام ٢٠٠٣ ولا يوجد اي اهتمام به بل توجد نظرة بانه عدو لكونه الاعب الأساسي في العملية الاقتصادية .

فاليوم العراق يمر بازمة اقتصادية مركبة تسببت بأضرار كبيرة للبلد ويجب علينا جميعاً ان نؤمن ان القطاع العام لا يستطيع وحدك ان يعبر بالبلاد الى بر الأمان الا بمشاركة القطاع الخاص .

على الحكومة ان تكون جادة بهذا الموضوع وان تقوم بادخل القطاع الخاص بكل العمليات الاقتصادية لا بل يكون جزء من صناعة القرار الاقتصادي للعراق ويجب توفير كل مايحتاجه من تشريعات وقرارات وتسهيلات والغطاء الأمني .

بالإضافة الى ان هذا القطاع سوف يحل الكثير من مشاكل البلد ومنها البطالة التي يعاني منها العراق بل اصبح في مقدمة البلدان بنسب البطالة العالية .

وخصوصا في كل عام يتخرج من الجامعات العراقية اكثر من 400000 الف طالب بطبيعة الحال ان الوظائف الحكومية لأيمكن استيعاب هذا العدد الهائلة من الخريجين فيجب التوجه نحو القطاع الخاص بعد ان يتم اعادة فتح المؤسسات الاقتصادية الخاصه المتوقفة وجذب المستثمرين.

*المراقب للشأن الاقتصادي​​​​​​​

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