2020/08/05 | 13:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس اللبناني: سننزل اشد العقوبات بالمسؤولين عن الانفجار وكالة تقدم الاخبارية.

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