2020/08/05 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرة عراقية تحمل أطباء ومساعدات طبية أقلعت إلى بيروت المركز الخبري الوطني.

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