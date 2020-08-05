عادة ترفع من احتمالية الإصابة بالسرطان لـ 30 مرة

2020/08/05 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تحدث كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة، وعضو الأكاديمية الروسية للعلوم أندري كابرين، عن العوامل التي تؤثر على تطور السرطان.وأشار كابرين إلى أن علم الوراثة يمكن أن يفسر نحو 15 في المئة من حالات الأورام، في حين أن الطفرات المرتبطة بالعمر ونمط الحياة تعتبر أكثر أهمية.وأضاف الطبيب إلى أن التدخين يزيد من […]

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