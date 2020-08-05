2020/08/05 | 13:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، العثور على 7 صواريخ كاتيوشا في الدورة.
وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “القوات الأمنية عثرت على ٧ صواريخ نوع كاتيوشا في منطقة كرارة في الدورة جنوبي العاصمة بغداد، ضمن قاطع اللواء ٢٣ بالفرقة السابعة عشر وتعمل على ابطال مفعولها وتفكيكها”.
واضافت: “تبين أن مجموعة الصواريخ …
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وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “القوات الأمنية عثرت على ٧ صواريخ نوع كاتيوشا في منطقة كرارة في الدورة جنوبي العاصمة بغداد، ضمن قاطع اللواء ٢٣ بالفرقة السابعة عشر وتعمل على ابطال مفعولها وتفكيكها”.
واضافت: “تبين أن مجموعة الصواريخ …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 7 صواريخ كاتيوشا في الدورة وكالة تقدم الاخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على 7 صواريخ كاتيوشا في الدورة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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