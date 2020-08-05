2020/08/05 | 13:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، العثور على 7 صواريخ كاتيوشا في الدورة.وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “القوات الأمنية عثرت على ٧ صواريخ نوع كاتيوشا في منطقة كرارة في الدورة جنوبي العاصمة بغداد، ضمن قاطع اللواء ٢٣ بالفرقة السابعة عشر وتعمل على ابطال مفعولها وتفكيكها”.واضافت: “تبين أن مجموعة الصواريخ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 7 صواريخ كاتيوشا في الدورة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على 7 صواريخ كاتيوشا في الدورة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على 7 صواريخ كاتيوشا في الدورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).