لا أصدق - فرات إسبر

2020/08/05 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_إسبر أنا لا أصدق إنّني أحيّا في البلاد التي مرّ منها الأنبياء أنا لا أصدق إن البحر انشقَّ بعصا موسى ولا البراق طار .لا أصدق إن عيسى قام عن الصليب لا أصدق إّن يوسف قُدَّ قميصهُ أنا لا أصدق إنني أحيّا في بلادٍ تعيد إحياء حفل السقيفة ، والعنكبوت كان نسّاج الحرير على باب المغارة .بيروت ماتت ..وما هزّتْ أم عيسى أي نخلة ......





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