2020/08/05 | 13:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي واشنطن قريبًا، على الرغم من أنه ليس لديه موعد أو دعوة حتى الآن ، لذلك فهو يسارع إلى قول كل الأشياء الصحيحة من أجل تأمين لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.… Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميليشيات العراق القوية ليست قلقة من الكاظمي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميليشيات العراق القوية ليست قلقة من الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).