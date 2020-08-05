2020/08/05 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة /المركز الخبري الوطني- قررت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاربعاء، تشكيل لجان مختصة من الوكالات الأمنية والاستخبارية لملاحقة المطلوبين للقضاء.وقال اعلام العمليات في بيان،هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات البصرة: تشكيل لجان امنية لمطاردة المطلوبين للقضاء المركز الخبري الوطني.

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