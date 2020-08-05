2020/08/05 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌متابعة/المركز الخبري الوطني- كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن “المتهم الأول في انفجار بيروت، قائلة: “ليس من المستبعد أن يكون للكيان الصهيوني يد في هذا الموضوع”.وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان: “الولايات المتحدة هي المستفيد الأول من انفجار بيروت، والكيان الصهيوني هو ثاني جهة مستفيدة من أي ضرر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تكشف المتهم الأول في “انفجار بيروت” وتتحدث عن موقف السعودية المركز الخبري الوطني.

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