2020/08/05 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي من وزارة الداخلية: لا نسمح بالضغوطات السياسية من عناصر حزبية واجتماعية وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي من وزارة الداخلية: لا نسمح بالضغوطات السياسية من عناصر حزبية واجتماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي من وزارة الداخلية: لا نسمح بالضغوطات السياسية من عناصر حزبية واجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).