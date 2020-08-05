الكاظمي يزور مقر الداخلية ويتحدث عن حماية الانتخابات المقبلة

2020/08/05 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، حماية الانتخابات المقبلة، وتوفير فرص عادلة للجميع، واحدة من المهام التي يجب أن تقوم بها وزارة الداخلية بأفضل مايكون.وقال الكاظمي خلال زيارته مقر الوزارة، بحسب بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “أبطال الداخلية قدموا التضحيات الكبيرة في محاربة الإرهاب والجريمة”، مبينا أن “رجل الداخلية يمثل القانون، وأي […]

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