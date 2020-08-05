2020/08/05 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أطقم مباراتي إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام يوم الجمعة المقبل، بين ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس ضد ليون.وتعود البطولة القارية بعد غياب دام 5 أشهر، عقب تعليق جميع مبارياتها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، والخوف من انتشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تنشر أسماء حكام مباريات دوري ابطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تنشر أسماء حكام مباريات دوري ابطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).