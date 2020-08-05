2020/08/05 | 14:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قوات الحشد الشعبي، عثور قواتها على مخزن للصواريخ والقاذفات بعملية أمنية شمال شرق بعقوبة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعثر على مخزن صواريخ وقاذفات شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعثر على مخزن صواريخ وقاذفات شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).