دعوات نيابية للتحقيق في أسباب توقف محطتي الكاظمية والحرية2

2020/08/05 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا عضوا مجلس النواب عن كتلة سائرون النيابية “سعد مايع الحلفي” و”صادق السليطي”، الأربعاء، رئيس هيئة النزاهة إلى التحقيق في أسباب توقف محطتي الكاظمية والحرية2 الكهربائية.وقال الحلفي والسليطي في بيان مشترك تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “استناداً للصلاحيات الدستورية بموجب المادة (61) من الدستور والمادة 27 سابعاً من قانون مجلس النواب العراقي رقم […]

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