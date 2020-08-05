2020/08/05 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، الاربعاء (05 آب 2020)، بتعويض الاسر المتضررة جراء الحريق الذي اندلع في مخيم كبرتو2 بمحافظة دهوك.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة، علي عباس جهاكير، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع صباح اليوم في مخيم كبرتو2 بمحافظة دهوك اسفر عن احتراق خمس خيم بالكامل دون وقوع اصابات بشرية تذكر"، مبينا أن "وزيرة الهجرة والمهجرين اوعزت بتعويض المتضررين".

واضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني حال وصولها للمخيم سيطرت على الحريق خلال فترة وجيزة وتم اخماده".

وتابع أنه "تم ارسال الخيم والمساعدات الغذائية والعينية والصحية الى الاسر المتضررة" .

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل منتسب في العتبة العباسية داخل منزله.

وجاء في بيان اصدرته قيادة شرطة المحافظة وتلقته (بغداد اليوم)، "نشرت بعض مواقع ال

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (05 آب 2020)، بمغادرة طائرة عراقية تحمل على متنها أطباء ومساعدات طبية، ومتجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرة عراقية غادرت قبل قليل مطار بغداد الدولي،

بغداد اليوم- ديالى

أكد مدير ناحية مندلي وكالة في ديالى، مازن الخزاعي، اليوم الأربعاء، أن منفذاً حدودياً مع إيران، شرق المحافظة، لا يزال بعمل بطاقة 20% رغم مرور أسبوعين على استئناف نشاطه.

وقال الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "معد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزيرة الهجرة توجه بتعويض النازحين المتضررين من حريق مخيم كبرتو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزيرة الهجرة توجه بتعويض النازحين المتضررين من حريق مخيم كبرتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).