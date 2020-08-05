الكاظمي يزور وزارة الداخلية ويصدر عدة توجيهات

2020/08/05 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، يزور وزارة الداخلية ويؤكد :

🔵 أبطال الداخلية قدموا التضحيات الكبيرة في محاربة الإرهاب والجريمة .

🔵 رجل الداخلية يمثل القانون، وأي اعتداء عليه يمثل اعتداءً على الدولة .

🔵 لدينا فرصة للعمل وتصحيح الأخطاء، وعندما نؤشر على تلك الأخطاء فهي من أجل العمل والنهوض .

🔵 لا نسمح بالضغوطات السياسية من عناصر حزبية واجتماعية عليكم، وواجبكم حماية الجميع دون أي تدخل في عملكم .

🔵 لديكم مهام وتحديات كبيرة في مواجهة الإرهاب والجريمة .

🔵 حماية الانتخابات المقبلة، وتوفير فرص عادلة للجميع، واحدة من المهام التي يجب أن تقومون بها بأفضل مايكون .

🔵 الالتزام بقواعد العمل الأمني، واحترام حقوق الانسان، وبناء جسور الثقة بين الناس وفق القانون والعدالة، من المتطلبات الأساسية في عملكم .

🔵 الجهد الاستخباري مهم جدا في عمل الوزارة، ويجب أن يكون من أولوياتكم .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء5-آب-2020

يتبع.



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