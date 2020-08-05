2020/08/05 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- ذكرت تقارير صحفية، بأن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب، أقر عقوبة البطاقة الحمراء للاعب الذي يتعمد السعال في وجه الحكام واللاعبين الآخرين.كما حدث الاتحاد الإنجليزي لكرةهناك تفاصيل اخرى بخصوص السعال في زمن الكورونا يهدد اللاعبين بالطرد المركز الخبري الوطني.

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