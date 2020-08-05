2020/08/05 | 14:56 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت في حالة صدمة بعد الانفجار الضخم وعدد القتلى لا يقل عن 100 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 14:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيروت في حالة صدمة بعد الانفجار الضخم وعدد القتلى لا يقل عن 100) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيروت في حالة صدمة بعد الانفجار الضخم وعدد القتلى لا يقل عن 100) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).