شرطة بابل تصدر توضيحاً بشأن تعرض ساحات التظاهر إلى محاولة لحرق الخيام

2020/08/05 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

نفت قيادة شرطة محافظة، الأربعاء، 05 آب، 2020، تعرض ساحات التظاهر إلى محاولة لحرق الخيام هذا اليوم في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تعرض ساحات التظاهر السلمي الى هجوم من قبل مسلحين ومحاولتهم حرق الخيام" مبينة أن "ما حصل هو حدوث مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص يرتادون احد المطاعم القريبة من ساحة التظاهر وعدد من الاخوة المتظاهرين السلميين".

واضاف البيان أنه "تم القبض على خمسة اشخاص من المعتدين على المتظاهرين السلميين وتوقيفهم وفق احكام المادة ( 413 / 1 من قانون العقوبات ) بعد عرض اوراقهم على قاضي التحقيق".

واشار إلى أن "قيادة شرطة بابل تؤكد بأن ساحة التظاهر مؤمنة بالكامل وهناك تنسيق عالي بين الاخوة المتظاهرين السلميين والاجهزة الامنية".

ودعت القياد بحسب البيان "المدونيين الى توخي الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية حصراً".

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بغداد اليوم-الديوانية

كشفت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الأربعاء (05 آب 2020)، أسباب اعتقال نجل أحد الناشطين في المحافظة، بعد تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدداً من صفحات التوا

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، يزور وزارة الداخلية ويؤكد :

🔵 أبطال الداخلية قدموا التضحيات الكبيرة في محاربة الإرهاب والجريمة .

🔵 رجل الداخلية يمثل القانون، وأي اعتداء عليه يمثل اعتداءً على الدولة .

🔵

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء (05 آب 2020)، حجز أكثر من 10 آلاف عجلة وفرض نصف مليون غرامة منذ بدء حظر التجوال في البلاد بسبب جائحة كورونا ولغاية الان.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "موق

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