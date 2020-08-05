ذي قار صفر وفيات منذ 4 أشهر.. وتسجيل 59 اصابة جديدة بكورونا

2020/08/05 | 14:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار_اين]أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بتسجيل 59 اصابة جديدة بكورونا بمحافظة ذي قار، دون وفيات.

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