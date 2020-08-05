إحباط هجوم بـ ٧ صواريخ كاتيوشا جنوبي بغداد

2020/08/05 | 14:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بإحباط هجوم بـ ٧ صواريخ نوع كاتيوشا في منطقة كرارة في الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

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