2020/08/05 | 14:58 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بإحباط هجوم بـ ٧ صواريخ نوع كاتيوشا في منطقة كرارة في الدورة جنوبي العاصمة بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط هجوم بـ ٧ صواريخ كاتيوشا جنوبي بغداد
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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