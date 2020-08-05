لجنة الصحة تتحدث عن نسبة دوام الموظفين والاحياء المشمولة بالحظر المناطقي

2020/08/05 | 14:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد عضو اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جاسم الفلاحي، الاربعاء، ان اي قرار بخصوص نسبة الدوام الرسمي للموظفين لم يصدر بعد، فيما اشار الى ان تحديد الأحياء المشمولة بالحجر المناطقي الجديد يعتمد على الخارطة الوبائية واعداد المصابين بكورونا.وقال الفلاحي، ل/المعلومة/، إن “الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي غير الرسمية نشرت في الآونة الاخيرة عن […]

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